Наприклад, можна закрити на зиму джем з червоної смородини. Цей рецепт не вимагає багато інгредієнтів, а результат завжди тішить, пише 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.

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Як заготувати на зиму джем із червоної смородини?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми червоної смородини;

– 700 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води.

Приготування:

Для початку підготуйте ягоди: акуратно зніміть смородину з гілочок, видаліть пошкоджені плоди та ретельно промийте під струменем води. Дайте стекти зайвій волозі.

Покладіть смородину у велику каструлю з товстим дном, додайте воду і поставте на середній вогонь. Коли маса закипить, проваріть її 3 – 5 хвилин, щоб ягоди почали розм'якшуватись.

Зніміть з вогню і подрібніть суміш у блендері до однорідної маси. За бажанням, можна перетерти пюре через сито – тоді джем буде без кісточок і шкірки, з більш гладкою текстурою.

До отриманого ягідного пюре додайте цукор і знову поставте каструлю на середній вогонь. Постійно помішуючи, варіть джем протягом 30 – 40 хвилин. У процесі він почне густіти, але пам'ятайте – остаточна консистенція сформується лише після повного охолодження.

Поки джем вариться, простерилізуйте банки і кришки. Гарячу ягідну масу розлийте по підготовлених банках, герметично закрийте і переверніть догори дном. Укутайте банки рушником і залиште до повного охолодження.

Готово!

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