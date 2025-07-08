Смачне варення із соковитих ягід готується дуже просто. Рецептом варення з черешень ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Варення з черешень
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм черешень;
– 700 грамів цукру.
Приготування:
- Черешню помийте, видаліть кісточки й покладіть у каструлю. Засипте цукром і залиште на 4 – 5 годин, щоб ягоди пустили сік.
- Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні, помішуючи 5 – 7 хвилин. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі.
- Повторіть процес двічі. Після третього варіння розкладіть варення в стерилізовані банки й закрутіть кришками.
- Переверніть банки догори дном, закутайте і залиште охолоджуватись. Зберігайте у темному прохолодному місці.
Готово!
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