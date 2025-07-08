Смачне варення із соковитих ягід готується дуже просто. Рецептом варення з черешень ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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    Варення з черешень

    • Час: 50 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 1 кілограм черешень;
    – 700 грамів цукру.

    Приготування:

    1. Черешню помийте, видаліть кісточки й покладіть у каструлю. Засипте цукром і залиште на 4 – 5 годин, щоб ягоди пустили сік.
    2. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні, помішуючи 5 – 7 хвилин. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі.
    3. Повторіть процес двічі. Після третього варіння розкладіть варення в стерилізовані банки й закрутіть кришками.
    4. Переверніть банки догори дном, закутайте і залиште охолоджуватись. Зберігайте у темному прохолодному місці.

    Готово!

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