Вкусное варенье из сочных ягод готовится очень просто. Рецептом варенья из черешен делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Варенье из черешен

    • Время: 50 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 1 килограмм черешен;
    – 700 граммов сахара.

    Приготовление:

    1. Черешню помойте, удалите косточки и положите в кастрюлю. Засыпьте сахаром и оставьте на 4 – 5 часов, чтобы ягоды пустили сок.
    2. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на маленьком огне, помешивая 5 – 7 минут. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.
    3. Повторите процесс дважды. После третьей варки разложите варенье в стерилизованные банки и закрутите крышками.
    4. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте охлаждаться. Храните в темном прохладном месте.

    Готово!

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