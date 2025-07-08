Вкусное варенье из сочных ягод готовится очень просто. Рецептом варенья из черешен делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Читайте также Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов
Варенье из черешен
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм черешен;
– 700 граммов сахара.
Приготовление:
- Черешню помойте, удалите косточки и положите в кастрюлю. Засыпьте сахаром и оставьте на 4 – 5 часов, чтобы ягоды пустили сок.
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на маленьком огне, помешивая 5 – 7 минут. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.
- Повторите процесс дважды. После третьей варки разложите варенье в стерилизованные банки и закрутите крышками.
- Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте охлаждаться. Храните в темном прохладном месте.
Готово!
Тоже приготовьте: клубничное варенье без сахара.