Когда сезонная клубника достигает своего пика, следует задуматься о том, как сохранить ее на зимние месяцы. И лучший способ утилизации свежей клубники – варенье из ягод. Так потребители смогут наслаждаться вкусными фруктами еще долго после завершения сезона сбора урожая.