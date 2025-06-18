Поэтому 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает рецепт клубничного варенья-пятиминутка. Нет, оно не готовится за 5 минут, как вы могли подумать, просто на каждый этап тратится именно столько времени.
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Клубничное варенье-пятиминутка
- Время: 1 час
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 800 граммов сахара.
Приготовление:
- Клубнику положите в посуду для варки варенья, переберите, удалите плодоножки и хорошо помойте. Пересыпьте ягоду сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы пустила сок.
- Затем поставьте посуду на огонь, доведите до кипения, снимите пену и кипятите 5 минут. Отставьте в сторону, чтобы варенье полностью остыло.
- Далее снова прокипятите варенье 5 минут и дайте остыть. И третий раз сделайте то же самое.
- В чистые стерильные банки выложите варенье и закройте крышками. Дайте полностью остыть и храните в прохладном месте.
Приятного аппетита!
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