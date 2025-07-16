До того ж він повертає у літо навіть у найхолодніші місяці року. Рецептом джему з абрикосами та бананами ділиться 24 Канал з посиланням на itsnotcomplicatedrecipes.

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Як приготувати джем з абрикосами та бананами?

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм абрикосів;

– 1 великий банан;

– 600 грамів цукру;

– 3 чайні ложки пектину.

Приготування:

Абрикоси помийте, розділіть навпіл, видаліть кісточки. Половинки наріжте на шматочки. Банан очистьте і наріжте кружальцями.

Викладіть підготовлені фрукти в каструлю, додайте цукор, перемішайте і залиште на 1,5 – 2 години, щоб абрикоси пустили сік.

Тоді поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і зніміть піну. Зменште вогонь і проваріть 10 хвилин, помішуючи.

У джем додайте пектин, змішайте з 2 столовими ложками цукру і проваріть ще 3 – 5 хвилин. Суміш розлийте в простерилізовані банки й закрийте прокип'яченими кришками.

Готово!

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