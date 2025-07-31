Поверьте, зимой такие закрутки – просто находка. Рецептом консервированной свёклы делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Царлову.
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Как законсервировать свёклу на зиму?
- Время: 2 часа
Порции: 1
Ингредиенты:
– 7 – 8 килограммов свёклы;
– 200 граммов уксуса 9%;
– 2 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки соли.
Консервированная свёкла: смотрите видео
Приготовление:
- Свёклу хорошо промойте и отварите до готовности. В воду добавьте 100 граммов уксуса 9% для сохранения цвета.
- Отваренную свёклу оставьте в воде до полного остывания. А тогда хорошо промойте, срежьте кожуру и выложите в чистые банки.
- Для маринада в кипящую воду добавьте сахар и соль, когда сахар растает влейте оставшуюся часть уксуса. Перемешайте и доведите до кипения.
- Снимите с огня и горячим маринадом залейте свёклу.
- Банки со свёклой поставьте в кастрюлю, залейте их теплой водой и поставьте на огонь от момента закипания на 30 – 40 минут.
- После стерилизации достаньте и закрутите.
Готово!
Понравился рецепт? Тогда и заготавливайте себе этот консервированный салат на зиму.