Поверьте, зимой такие закрутки – просто находка. Рецептом консервированной свёклы делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Царлову.

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Как законсервировать свёклу на зиму?

  • Время: 2 часа
    Порции: 1

Ингредиенты:
– 7 – 8 килограммов свёклы;
– 200 граммов уксуса 9%;
– 2 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки соли.

Консервированная свёкла: смотрите видео

Приготовление:

  1. Свёклу хорошо промойте и отварите до готовности. В воду добавьте 100 граммов уксуса 9% для сохранения цвета.
  2. Отваренную свёклу оставьте в воде до полного остывания. А тогда хорошо промойте, срежьте кожуру и выложите в чистые банки.
  3. Для маринада в кипящую воду добавьте сахар и соль, когда сахар растает влейте оставшуюся часть уксуса. Перемешайте и доведите до кипения.
  4. Снимите с огня и горячим маринадом залейте свёклу.
  5. Банки со свёклой поставьте в кастрюлю, залейте их теплой водой и поставьте на огонь от момента закипания на 30 – 40 минут.
  6. После стерилизации достаньте и закрутите.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда и заготавливайте себе этот консервированный салат на зиму.