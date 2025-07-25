Когда приготовите их, останется дождаться зимы, чтобы открыть и посмаковать, но риск съесть все через неделю – большой. Рецептом консервированного салата на зиму делится 24 Канал со ссылкой на @tanitalitvinova.
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Как законсервировать салат на зиму?
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 800 граммов томатов черри;
– 200 граммов кабачков;
– 200 граммов цветной капусты;
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов сельдерея.
Для маринада:
– 100 граммов уксуса столового;
– 200 граммов соуса сацебели;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 литр воды.
Как закрыть такой салат на зиму: смотрите видео
Приготовление:
- Для начала поставьте чистые баночки с крышками в духовку на 10 минут при 120 градусах.
- Тогда вскипятите воду и сделайте надрез крест-накрест на томатах. Поставьте бланшироваться на 1 минуту. Тогда снимите кожуру, зачистите и нарежьте овощи, как на видео.
- А для маринада вскипятите литр воды и добавьте все ингредиенты из списка.
- Сложите в баночки послойно: лук, морковь, кабачок, томаты без кожуры, цветную капустку, чеснок и снова лук. Залейте закипевшим маринадом, и прикройте неплотно крышками. Поставьте в духовку на 25 минут.
- Достаньте, закрутите плотно крышками и переверните вверх дном. Дайте остыть полностью. Храните при комнатной температуре.
Готово!
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