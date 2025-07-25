Когда приготовите их, останется дождаться зимы, чтобы открыть и посмаковать, но риск съесть все через неделю – большой. Рецептом консервированного салата на зиму делится 24 Канал со ссылкой на @tanitalitvinova.

Читайте также Сладкие и сочные помидоры половинками: зимой в восторге от них будет каждый

Как законсервировать салат на зиму?

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 800 граммов томатов черри;

– 200 граммов кабачков;

– 200 граммов цветной капусты;

– 100 граммов моркови;

– 100 граммов сельдерея.



Для маринада:

– 100 граммов уксуса столового;

– 200 граммов соуса сацебели;

– 4 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 литр воды.

Как закрыть такой салат на зиму: смотрите видео

Приготовление:

Для начала поставьте чистые баночки с крышками в духовку на 10 минут при 120 градусах.

Тогда вскипятите воду и сделайте надрез крест-накрест на томатах. Поставьте бланшироваться на 1 минуту. Тогда снимите кожуру, зачистите и нарежьте овощи, как на видео.

А для маринада вскипятите литр воды и добавьте все ингредиенты из списка.

Сложите в баночки послойно: лук, морковь, кабачок, томаты без кожуры, цветную капустку, чеснок и снова лук. Залейте закипевшим маринадом, и прикройте неплотно крышками. Поставьте в духовку на 25 минут.

Достаньте, закрутите плотно крышками и переверните вверх дном. Дайте остыть полностью. Храните при комнатной температуре.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эти малосольные помидоры с хреном.