Коли приготуєте їх, залишиться дочекатись зими, щоб відкрити й посмакувати, але ризик з'їсти все через тиждень – великий. Рецептом консервованого салату на зиму ділиться 24 Канал з посиланням на @tanitalitvinova.
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Як законсервувати салат на зиму?
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 800 грамів томатів чері;
– 200 грамів кабачків;
– 200 грамів цвітної капусти;
– 100 грамів моркви;
– 100 грамів селери.
Для маринаду:
– 100 грамів оцту столового;
– 200 грамів соусу сацебелі;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 1 літр води.
Як закрити такий салат на зиму: дивіться відео
Приготування:
- Для початку поставте чисті баночки з кришками до духовки на 10 хвилин при 120 градусах.
- Тоді закип'ятіть воду та зробіть надріз хрест-навхрест на томатах. Поставте бланшуватись на 1 хвилину. Тоді зніміть шкірку, зачистьте та наріжте овочі, як на відео.
- А для маринаду закип'ятіть літр води та додайте всі інгредієнти зі списку.
- Складіть в баночки пошарово: цибулю, моркву, кабачок, томати без шкірки, цвітну капустку, часник та знову цибулю. Залийте маринадом, що закипів та прикрийте нещільно кришками. Поставте до духовки на 25 хвилин.
- Дістаньте, закрутіть щільно кришками та переверніть догори дриґом. Дайте охолонути повністю. Зберігайте при кімнатній температурі.
Готово!
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