Соковиті й м'ясисті скибочки помідорів та кільця пікантної цибулі перетворюються на незабутнє доповнення до столу. 24 Канал з посиланням на theLime розповідає, як закрити помідори половинками.
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Як закрити помідори половинками?
- Час: 1 година
- Порції: одна 1-літрова банка
Інгредієнти:
– 8 – 12 томатів;
– 3 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 10 – 15 чорних перців горошком;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– петрушка;
– любисток.
Приготування:
- Невеликі за розміром помідори ретельно промийте в проточній воді. Потім обріжте місця кріплення плодоніжок.
- Зелень сполощіть у воді, дрібно наріжте ножем. Часник і цибулю очистьте від лушпиння, часник поділіть на зубчики, поріжте не дуже дрібно. Цибулю наріжте кільцями.
- На дно кожної банки викладіть трохи часнику та цибулі, чорний перець горошком, подрібнену зелень. Потім відправте в банку половинки томатів і знову шар часнику, цибулі та петрушки, а також сіль та цукор. Зверху – половинки помідорів і знову часник, цибулю та зелень.
- У кожну банку влийте оцет та гарячу воду, заповнюючи банки до самого верху, прикрийте кришками.
- Тепер простерилізуйте – поставте на плиту велику каструлю, на дно покладіть рушник. Поставте в неї банки з помідорами, залийте їх водою по плічка. Стерилізуйте 20 хвилин після закипання.
- Акуратно вийміть банки, і закочувальним ключем закрийте їх. Переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Готово!
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