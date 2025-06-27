Вони стануть ідеальним доповненням як до буденних страв, так і до святкових зимових посиденьок. Як закрити помідори чері розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Помідори чері на зиму

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма томатів чері;
– 4 зубки часнику;
– 10 грамів петрушка;
– 2 лаврових листки;
– 6 чорних перців горошком.

Для маринаду:
– 1 літра води;
– 2 столові ложки солі кам'яної;
– 50 грамів цукру;
– 40 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Помідори та петрушку помийте й обсушіть. Помідори проколіть зубочисткою в одному місці. Часник очистьте й наріжте шматочками.
  2. На дно простерилізованих банок покладіть петрушку, часник, лаврові листки та горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та залийте окропом на 5 хвилин.
  3. Злийте воду з помідорів в каструлю й доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор і перемішайте до розчинення. Влийте оцет і вимкніть вогонь.
  4. Залийте помідори гарячим маринадом, закрийте кришками. Переверніть банки, закутайте рушниками та залиште охолоджуватись.

Смачного!

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