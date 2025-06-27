Они станут идеальным дополнением как к будничным блюдам, так и к праздничным зимним посиделкам. Как закрыть помидоры черри рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Помидоры черри на зиму

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма томатов черри;

– 4 зубчика чеснока;

– 10 граммов петрушка;

– 2 лавровых листа;

– 6 черных перцев горошком.



Для маринада:

– 1 литра воды;

– 2 столовые ложки соли каменной;

– 50 граммов сахара;

– 40 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Помидоры и петрушку помойте и обсушите. Помидоры проколите зубочисткой в одном месте. Чеснок очистите и нарежьте кусочками.

На дно простерилизованных банок положите петрушку, чеснок, лавровые листья и горошины перца. Сверху плотно выложите помидоры и залейте кипятком на 5 минут.

Слейте воду с помидоров в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар и перемешайте до растворения. Влейте уксус и выключите огонь.

Залейте помидоры горячим маринадом, закройте крышками. Переверните банки, закутайте полотенцами и оставьте охлаждаться.

Приятного аппетита!

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