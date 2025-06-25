Через 3 дня уже можно будет наслаждаться вкусными помидорчиками. Рецептом малосольных помидоров с хреном делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Малосольные помидоры
- Время: 30 минут (3 дня соления)
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма помидоров;
– 1 пучок укропа;
– 1 головка чеснока;
– 1 корень хрена;
– черный перец горошком – по вкусу;
– лавровый лист – по вкусу;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1,5 литра воды.
Приготовление:
- Помидоры переберите, хорошо промойте и наколите вилкой. Чеснок очистите и нарежьте кружочками.
- Сделайте рассол – растворите в теплой воде соль и сахар, вскипятите.
- Вымойте укроп и выложите в кастрюлю пару веточек укропа, половину чеснока. Добавьте горошины черного перца, пару лавровых листочков и корень хрена, нарезанный кусочками. Тогда помидоры и сверху укроп и чеснок.
- Залейте помидоры горячим рассолом. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 3 дня при комнатной температуре.
- Через 3 дня попробуйте их на вкус, если понравятся по кислоте, тогда можете убирать помидоры в холодильник, если же не достаточно проквасились – оставьте еще на пару дней.
Готово!
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