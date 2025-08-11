Гриби – це справжній подарунок природи, який точно повинен бути у ваших запасах. 24 Канал пропонує скористатися простим рецептом від порталу Lviv.Media та заготувати закуску, яку завжди радо зустрічають на столі.
Як замаринувати гриби?
- Час: 1 година
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 1 – 1,5 кілограма будь-яких грибів;
– 1,5 літра води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів оцту;
– кілька зубчиків часнику;
– кілька горошин духмяного та чорного перцю;
– кілька бруньок гвоздики.
Приготування:
- Відварюємо гриби, бульйон зливаємо. Чекаємо, поки охолонуть, і перекладаємо у стерилізовані банки.
- Кипʼятимо воду, додаємо всі інгредієнти для маринаду, доводимо все разом до кипіння.
- Заливаємо банки маринадом та закручуємо.
Смачного!
А поруч з грибами варто заготувати улюблену кабачкову ікру. Це саме та закуска, яка ніколи не стоїть до наступного сезону.