Гриби – це справжній подарунок природи, який точно повинен бути у ваших запасах. 24 Канал пропонує скористатися простим рецептом від порталу Lviv.Media та заготувати закуску, яку завжди радо зустрічають на столі.

Як замаринувати гриби?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 1 – 1,5 кілограма будь-яких грибів;

– 1,5 літра води;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів оцту;

– кілька зубчиків часнику;

– кілька горошин духмяного та чорного перцю;

– кілька бруньок гвоздики.

Приготування:

Відварюємо гриби, бульйон зливаємо. Чекаємо, поки охолонуть, і перекладаємо у стерилізовані банки. Кипʼятимо воду, додаємо всі інгредієнти для маринаду, доводимо все разом до кипіння. Заливаємо банки маринадом та закручуємо.

Смачного!

