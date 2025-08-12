Швидке приготування, мінімальна обробка, яскравий смак – перелік аргументів на користь цього салату надто довгий, щоб пригадати усе. 24 Канал радить кожному відчути цю палітру задоволення з рецептом порталу "На пенсії".
Цікаво Більшість порад – міфи: як купити справжній мед і не потрапити на підробку – секрет пасічників
Як приготувати смачний салат з баклажанами?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 баклажани;
– 3 моркви;
– 2 болгарських перці;
– пів склянки олії;
– 1 склянка оцту;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пів склянки цукру;
– зелень, сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Баклажани та перець нарізаємо кубиками, моркву – кружальцями.
- У великій каструлі доводимо воду до кипіння, додаємо олію, оцет, сіль і цукор.
- Відварюємо овочі по черзі: моркву – приблизно 15 хвилин після закипання, баклажанам та перцю достатньо по 3 хвилини.
- Готові овочі охолоджуємо, приправляємо чорним перцем, подрібненим кропом і часником.
- Найкраще дати йому настоятися у холодильнику – так смаки змішаються ще краще.
Смачного!
Заготувати помідори на зиму без цукру – це цілком реально. Вони виходять не лише смачними, а й дуже універсальними, тому доповнять безліч страв.