Эта закуска из баклажанов станет вашим спасением на каждый день. Не надо даже разогревать сковороду – духовка и простые приложения все сделают за вас, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как запечь баклажаны с помидорами и чесноком?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 помидора;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 веточка базилика;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны разрезаем пополам, сбрызгиваем маслом и запекаем 20 минут при 180 градусах. Если у вас есть больше времени – лучше запечь в течение часа при меньших градусах. Вынимаем мякоть, добавляем чеснок, помидоры и масло, хорошо перемешиваем. Помидоры можно бланшировать и немного запечь вместе с баклажанами. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

