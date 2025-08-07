Чипсы из батата – это более здоровая альтернатива традиционным картофельным. Питательные снеки идеально подходят для семейных посиделок или как удобный вариант для перекуса в дороге, на работе или в школе. Рецептом чипсов из батата делится 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

Как приготовить чипсы из батата?

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 средних батата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль – по вкусу;

– паприка, черный перец, сушеный чеснок.

Приготовление:

Батат тщательно помойте и нарежьте тонкими ломтиками с помощью ножа или овощечистки.

Погрузите ломтики в холодную воду на 15 минут, чтобы удалить избыток крахмала. Просушите бумажными полотенцами, чтобы чипсы получились хрустящими.

В большой миске смешайте ломтики батата с оливковым маслом, солью и специями.

Выложите бататные ломтики на противень в один слой, чтобы они не накладывались и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими. Дайте немного остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

