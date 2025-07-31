Чтобы еще больше облегчить процесс приготовления, можно заменить тесто на тостовый хлеб – на вкус это никак не повлияет. Рецептом ленивых сосисок в хлебе делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Ленивые сосиски в тесте

Время: 20 минут

20 минут Порции: 9

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 9 сосисок;

– 9 ломтиков тостового хлеба;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 50 граммов сливочного масла;

– перец и соль – по вкусу.

Приготовление:

На каждом кусочке хлеба обрежьте запеченную корочку со всех четырех сторон и немного примните скалкой. Тогда будущая обертка для сосиски становится тоньше и легче будет скручиваться.

Кусок немного раскатанного хлеба смажьте небольшим количеством плавленого сыра, положите на край сосиску и сверните трубочкой, полностью заворачивая ее.

В тарелку разбейте яйца, добавьте щепотку соли и поперчите по вкусу. Взболтайте смесь вилкой. Опустите в нее завернутую в хлеб сосиску.

Жарьте ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и постоянно переворачивайте, чтобы они зарумянились со всех сторон.

Готово!

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