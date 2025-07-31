Чтобы еще больше облегчить процесс приготовления, можно заменить тесто на тостовый хлеб – на вкус это никак не повлияет. Рецептом ленивых сосисок в хлебе делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Ленивые сосиски в тесте
- Время: 20 минут
- Порции: 9
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 9 сосисок;
– 9 ломтиков тостового хлеба;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– перец и соль – по вкусу.
Приготовление:
- На каждом кусочке хлеба обрежьте запеченную корочку со всех четырех сторон и немного примните скалкой. Тогда будущая обертка для сосиски становится тоньше и легче будет скручиваться.
- Кусок немного раскатанного хлеба смажьте небольшим количеством плавленого сыра, положите на край сосиску и сверните трубочкой, полностью заворачивая ее.
- В тарелку разбейте яйца, добавьте щепотку соли и поперчите по вкусу. Взболтайте смесь вилкой. Опустите в нее завернутую в хлеб сосиску.
- Жарьте ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и постоянно переворачивайте, чтобы они зарумянились со всех сторон.
Готово!
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