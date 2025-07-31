Щоб ще більше полегшити процес приготування, можна замінити тісто на тостовий хліб – на смак це ніяк не вплине. Рецептом лінивих сосисок у хлібі ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Ліниві сосиски у тісті

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 9

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 9 сосисок;

– 9 скибочок тостового хліба;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– перець та сіль – на смак.

Приготування:

На кожному шматочку хліба обріжте запечену скоринку з усіх чотирьох сторін і трохи примніть качалкою. Тоді майбутня обгортка для сосиски стає тоншою і легше скручуватиметься.

Шматок трохи розкатаного хліба змастіть невеликою кількістю плавленого сиру, покладіть на край сосиску і згорніть трубочкою, повністю загортаючи її.

У тарілку розбийте яйця, додайте щіпку солі та поперчіть на смак. Збовтайте суміш вилкою. Опустіть до неї загорнуту в хліб сосиску.

Смажте ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі й постійно перевертайте, щоб вони зарум'янилися з усіх боків.

Готово!

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