Морковно-морковный хумус – вкусная альтернатива традиционному соусу из нута и тахини. Он может дополнить сэндвичи, роллы и хрустящие крекеры, добавить ярких цветов сырным и мясным тарелкам, или же просто смаковать со свежими овощами.