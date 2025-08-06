Морквяно-нутовий хумус – смачна альтернатива традиційному соусу з нуту та тахіні. Він може доповнити сендвічі, роли та хрусткі крекери, додати яскравих кольорів сирним та м'ясним тарілкам, або ж просто смакувати зі свіжими овочами.