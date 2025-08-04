Приготувати їх дуже легко, а результат приємно здивує кожного, хто скуштує. Рецептом маринованих помідорів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko.
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Як смачно замаринувати помідори?
- Час: 15 хвилин (без часу на маринування)
Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма помідорів;
– 1 пучок зелені (петрушка, базилік, селера);
– 1 головка часнику.
Для маринаду:
– 1 літр води;
– 100 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка паприки;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка суміші перців;
– 1 чайна ложка сухої гірчиці.
Покроковий рецепт приготування таких помідорів: дивіться відео
Приготування:
- Зелень дрібно наріжте, і вичавіть туди ж голівку часнику. Перемішайте.
- Помідори переріжте навхрест і начиніть зеленню. Перекладіть в зручну посудину.
- Змішайте інгредієнти для маринаду, залийте ним помідори.
- Накрийте їх кришкою та залиште маринуватися в холодильнику 3 – 12 годин.
Готово!
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