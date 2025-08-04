Приготувати їх дуже легко, а результат приємно здивує кожного, хто скуштує. Рецептом маринованих помідорів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko.

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Як смачно замаринувати помідори?

Час: 15 хвилин (без часу на маринування)

Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма помідорів;

– 1 пучок зелені (петрушка, базилік, селера);

– 1 головка часнику.



Для маринаду:

– 1 літр води;

– 100 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка паприки;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка суміші перців;

– 1 чайна ложка сухої гірчиці.

Покроковий рецепт приготування таких помідорів: дивіться відео

Приготування:

Зелень дрібно наріжте, і вичавіть туди ж голівку часнику. Перемішайте.

Помідори переріжте навхрест і начиніть зеленню. Перекладіть в зручну посудину.

Змішайте інгредієнти для маринаду, залийте ним помідори.

Накрийте їх кришкою та залиште маринуватися в холодильнику 3 – 12 годин.

Готово!

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