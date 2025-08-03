Вам знадобиться всього 3 продукти й зовсім трішки натхнення. Рецептом домашнього сиру "Філадельфія" ділиться 24 Канал з посиланням на 1хвилина.

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Як приготувати сир "Філадельфія", як з магазину?

  • Час: 10 хвилин (8 годин у холодильнику)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 350 грамів сметани;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки лимонного соку.

Приготування:

  1. До сметани всипте сіль та додайте лимонний сік. Ретельно перемішайте масу ложкою, щоб і нижній шар сметани просолився та просочився соком.
  2. Візьміть мисочку та поставте на неї сито. Вистеліть 2 шарами марлі й перекладіть туди масу. Загорніть краї марлі конвертиком, а зверху поставте блюдечко та притисніть.
  3. Практично відразу почне виділятися сироватка. Поставте конструкцію до холодильника. За 2 години перевірте, якщо потрібно злити сироватку – зробіть це.
  4. Залиште майбутній сир у холодильнику до ранку. Після цього дістаньте, зніміть тарілочку, розгорніть марлю та обережно переверніть отриманий продукт на тарілку. Можете мастити хліб.

Смачного!

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