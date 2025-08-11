Ця закуска з баклажанів стане вашим порятунком на кожен день. Не треба навіть розігрівати пательню – духовка та прості додатки все зроблять за вас, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як запекти баклажани з помідорами та часником?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 помідори;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 гілочка базиліка;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл, збризкуємо олією та запікаємо 20 хвилин при 180 градусах. Якщо ви маєте більше часу – краще запекти впродовж години при менших градусах. Виймаємо мʼякоть, додаємо часник, помідори та олію, добре перемішуємо. Помідори можна бланшувати та трішки запекти разом з баклажанами. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

