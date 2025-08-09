Биті огірки – це колоритна закуска, якій точно будуть раді ваші близькі. Вона не загубиться навіть на святковому столі, а її приготування потребує лише кількох простих маніпуляцій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Цікаво Раз, два – і готово: Єфросиніна показала, як зварити кукурудзу лише за 5 хвилин
Як приготувати биті огірки по-китайськи?
- Час: 10 хвилин + 30 хвилин у холодильнику
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 4 столові ложки соєвого соусу;
– 1 зубчик часнику;
– 2 чайні ложки кунжуту;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка кунжутної олії.
Приготування:
- Огірки миємо, нарізаємо та перекладаємо у пакет.
- Ставимо пакет на дошку та відбиваємо огірки качалкою.
- Змішуємо всі інгредієнти, заливаємо в пакет і добре струшуємо.
- Поставте в холодильник на 30 хвилин, після чого подавайте до столу.
Смачного!
А ще в схожий спосіб можна приготувати мариновані кабачки. Вони виходять дуже пікантними та чудово доповнять будь-яку трапезу.