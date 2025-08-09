Битые огурцы – это колоритная закуска, которой точно будут рады ваши близкие. Она не потеряется даже на праздничном столе, а ее приготовление требует лишь нескольких простых манипуляций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить битые огурцы по-китайски?
- Время: 10 минут + 30 минут в холодильнике
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 чайные ложки кунжута;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка кунжутного масла.
Приготовление:
- Огурцы моем, нарезаем и перекладываем в пакет.
- Ставим пакет на доску и отбиваем огурцы скалкой.
- Смешиваем все ингредиенты, заливаем в пакет и хорошо встряхиваем.
- Поставьте в холодильник на 30 минут, после чего подавайте к столу.
Приятного аппетита!
А еще в похожий способ можно приготовить маринованные кабачки. Они получаются очень пикантными и прекрасно дополнят любую трапезу.