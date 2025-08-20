Фінський млинець схожий на наші рулети. Ніжний крем, ягоди та улюблене тісто – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує насолодитися цим смаколиком за рецептом з TikTok pollicooking.

Цікаво Без цукру та без мук: Цибульська поділилася рецептом корисного яблучного пирога

Як приготувати фінський млинець?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

млинець:

– 5 яєць;

– 2 столові ложки цукру;

– ванілін;

– 400 мілілітрів молока;

– 180 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла;

начинка:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 3 столові ложки сметани;

– 3 столові ложки цукру;

– цедра лимона;

– 250 грамів лохини.

Як приготувати фінський млинець: відео

Приготування:

Всі інгредієнти для млинця збиваємо до однорідності. Виливаємо тісто на застелене пергаментом деко та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Потім перегортаємо та даємо охолонути. Всі інгредієнти для крему збиваємо до однорідності, покриваємо ним млинець та додаємо ягоди. Скручуємо рулет та ставимо у холодильник. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Смачне лимонне печиво стане яскравим доповненням для будь-якого дня. А лимонний курд зробить цитрусовий акцент таким насиченим, що задоволення буде максимальним.