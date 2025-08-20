Финский блинчик похож на наши рулеты. Нежный крем, ягоды и любимое тесто – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает насладиться этим лакомством по рецепту из TikTok pollicooking.

Как приготовить финский блинчик?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

блинчик:

– 5 яиц;

– 2 столовые ложки сахара;

– ванилин;

– 400 миллилитров молока;

– 180 граммов муки;

– 30 граммов сливочного масла;

начинка:

– 300 граммов творога;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 3 столовые ложки сахара;

– цедра лимона;

– 250 граммов голубики.

Как приготовить финский блинчик: видео

Приготовление:

Все ингредиенты для блина взбиваем до однородности. Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Затем переворачиваем и даем остыть. Все ингредиенты для крема взбиваем до однородности, покрываем им блинчик и добавляем ягоды. Скручиваем рулет и ставим в холодильник. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

