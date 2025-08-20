Финский блинчик похож на наши рулеты. Нежный крем, ягоды и любимое тесто – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает насладиться этим лакомством по рецепту из TikTok pollicooking.
Как приготовить финский блинчик?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
блинчик:
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки сахара;
– ванилин;
– 400 миллилитров молока;
– 180 граммов муки;
– 30 граммов сливочного масла;
начинка:
– 300 граммов творога;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 3 столовые ложки сахара;
– цедра лимона;
– 250 граммов голубики.
Как приготовить финский блинчик: видео
Приготовление:
- Все ингредиенты для блина взбиваем до однородности. Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Затем переворачиваем и даем остыть.
- Все ингредиенты для крема взбиваем до однородности, покрываем им блинчик и добавляем ягоды.
- Скручиваем рулет и ставим в холодильник.
- Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
