Українська кулінарна культура – це смачні шедеври з простих інгредієнтів та невибагливе приготування. 24 Канал пропонує вкотре у цьому переконатися, приготувавши горохляники за рецептом з TikTok vikysia.ua.

Як приготувати горохляники?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 пачка гороху (800 грамів);

– 1 склянка борошна;

– 2 цибулини;

– сіль, перець до смаку;

– 1 яйце.

Як приготувати горохляники: відео

Приготування:

Відваріть горох відповідно до вказівок на упаковці. Цибулю очистьте та наріжте кубиками, після чого обсмажте на гарячій сковороді до золотистості. Відцідіть горох через друшляк і додайте до нього підсмажену цибулю, борошно, яйце, сіль і перець. Сформуйте котлетки та обсмажуйте їх на добре розігрітій сковороді до утворення рум’яної скоринки. Кришкою накривати не потрібно. Подавайте страву зі сметаною або грецьким йогуртом.

Смачного!

