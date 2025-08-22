Українська кулінарна культура – це смачні шедеври з простих інгредієнтів та невибагливе приготування. 24 Канал пропонує вкотре у цьому переконатися, приготувавши горохляники за рецептом з TikTok vikysia.ua.
Як приготувати горохляники?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пачка гороху (800 грамів);
– 1 склянка борошна;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку;
– 1 яйце.
Як приготувати горохляники: відео
Приготування:
- Відваріть горох відповідно до вказівок на упаковці.
- Цибулю очистьте та наріжте кубиками, після чого обсмажте на гарячій сковороді до золотистості.
- Відцідіть горох через друшляк і додайте до нього підсмажену цибулю, борошно, яйце, сіль і перець.
- Сформуйте котлетки та обсмажуйте їх на добре розігрітій сковороді до утворення рум’яної скоринки. Кришкою накривати не потрібно.
- Подавайте страву зі сметаною або грецьким йогуртом.
Смачного!
