Цей рецепт точно сподобається усім, адже для нього не потрібно нічого зайвого. А ще – секретний інгредієнт, який точно є у вашому холодильнику.

Як смачно приготувати курячі сердечка

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– курячі сердечка;

– соєвий соус;

– мед;

– перець.

Приготування:

Сердечка миємо та кладемо на добре розігріту сковорідку. Вони віддаватимуть вологу, яку треба зливати. Коли її не буде – вливаємо на пательню соєвий соус. Солити не варто, а от додати перцю можна. Наприкінці приготування додаємо мед – він створить чудовий дует з соєвим соусом.

Смачного!

