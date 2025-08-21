Цей рецепт точно сподобається усім, адже для нього не потрібно нічого зайвого. А ще – секретний інгредієнт, який точно є у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Олександра Педана.

Як смачно приготувати курячі сердечка

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– курячі сердечка;
– соєвий соус;
– мед;
– перець.

Приготування:

  1. Сердечка миємо та кладемо на добре розігріту сковорідку.
  2. Вони віддаватимуть вологу, яку треба зливати. Коли її не буде – вливаємо на пательню соєвий соус.
  3. Солити не варто, а от додати перцю можна.
  4. Наприкінці приготування додаємо мед – він створить чудовий дует з соєвим соусом.

Смачного!

