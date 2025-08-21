Этот рецепт точно понравится всем, ведь для него не нужно ничего лишнего. А еще – секретный ингредиент, который точно есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Педана.

Интересно Крымскотатарский шедевр: как приготовить сарму – голубцы в виноградных листьях

Как вкусно приготовить куриные сердечки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– куриные сердечки;

– соевый соус;

– мёд;

– перец.

Приготовление:

Сердечки моем и кладем на хорошо разогретую сковородку. Они будут отдавать влагу, которую надо сливать. Когда ее не будет – вливаем на сковороду соевый соус. Солить не стоит, а вот добавить перца можно. В конце приготовления добавляем мед – он создаст замечательный дуэт с соевым соусом.

Приятного аппетита!

Создавать шедевры можно даже из самых дешевых ингредиентов. Например, ленивые пирожки на сковороде точно входят в перечень этих блюд.