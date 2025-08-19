Эти пирожки будут пригодиться каждый раз, как времени на приготовление трапезы будет мало. Можете не переживать – ваши родные точно будут рады видеть их на столе как можно чаще, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как приготовить быстрые пирожки на сковороде?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 150 граммов муки;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки соды;
– пол чайной ложки сахара;
– 200 граммов капусты;
– 2 яйца;
– 50 граммов лука.
Приготовление:
- Сначала приготовьте начинку. На сковородку с небольшим количеством масла выложите измельченный лук и обжарьте его до легкой золотистой корочки.
- Добавьте нашинкованную капусту, подсолите и тушите на среднем огне, пока она станет мягкой.
- Когда капуста остынет, смешайте ее с измельченными вареными яйцами. Начинка получается настолько вкусная, что ее можно есть даже без теста.
- Для теста влейте в миску кефир, добавьте щепотку соли, немного сахара и соду. Хорошо перемешайте, чтобы сода погасилась.
- Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто - оно должно быть мягким, не слишком густым. Яйца в тесто не добавляйте, ведь они уже есть в начинке.
- Переложите остывшую капустную начинку в тесто и тщательно перемешайте, чтобы все равномерно соединилось.
- На разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто с начинкой, формируя небольшие пирожки. Слегка прижмите их, чтобы хорошо пропеклись внутри.
- Жарьте под крышкой на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.
Приятного аппетита!
