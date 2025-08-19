Насыщенность вкуса – главный критерий удачно законсервированных помидоров. Они должны не просто дополнять блюда, а придавать колоритных оттенков всей трапезе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как замариновать помидоры на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 банки по 3 литра

Ингредиенты:

– 6 – 7 килограммов помидоров;

– 2 болгарских перца;

– 2 острых перца;

– 2 корня хрена;

– 2 головки чеснока;

– 2 моркови;

– 8 таблеток аспирина;

маринад:

– 5 литров воды;

– 400 граммов сахара;

– 200 граммов соли;

– 250 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Воду доводим до кипения, добавляем все ингредиенты для маринада и варим несколько минут. Через мясорубку пропускаем перцы, хрен, чеснок и морковь. На дно банок раскладываем овощную смесь и добавляем по 2 таблетки аспирина. Накладываем помидоры в банки и заливаем маринадом. Закручиваем банки, переворачиваем и укутываем на сутки. Храним помидоры в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

