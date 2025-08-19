Насыщенность вкуса – главный критерий удачно законсервированных помидоров. Они должны не просто дополнять блюда, а придавать колоритных оттенков всей трапезе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как замариновать помидоры на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4 банки по 3 литра

Ингредиенты:
– 6 – 7 килограммов помидоров;
– 2 болгарских перца;
– 2 острых перца;
– 2 корня хрена;
– 2 головки чеснока;
– 2 моркови;
– 8 таблеток аспирина;
маринад:
– 5 литров воды;
– 400 граммов сахара;
– 200 граммов соли;
– 250 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Воду доводим до кипения, добавляем все ингредиенты для маринада и варим несколько минут.
  2. Через мясорубку пропускаем перцы, хрен, чеснок и морковь.
  3. На дно банок раскладываем овощную смесь и добавляем по 2 таблетки аспирина.
  4. Накладываем помидоры в банки и заливаем маринадом.
  5. Закручиваем банки, переворачиваем и укутываем на сутки.
  6. Храним помидоры в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

