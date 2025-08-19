Насиченість смаку – головний критерій вдало законсервованих помідорів. Вони повинні не просто доповнювати страви, а надавати колоритних відтінків усій трапезі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як замаринувати помідори на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4 банки по 3 літри
Інгредієнти:
– 6 – 7 кілограмів помідорів;
– 2 болгарських перці;
– 2 гострих перці;
– 2 корені хрону;
– 2 головки часнику;
– 2 моркви;
– 8 таблеток аспірину;
маринад:
– 5 літрів води;
– 400 грамів цукру;
– 200 грамів солі;
– 250 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Воду доводимо до кипіння, додаємо всі інгредієнти для маринаду і варимо кілька хвилин.
- Через мʼясорубку пропускаємо перці, хрін, часник та моркву.
- На дно банок розкладаємо овочеву суміш та додаємо по 2 таблетки аспірину.
- Накладаємо помідори в банки та заливаємо маринадом.
- Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо на добу.
- Зберігаємо помідори у темному і прохолодному місці.
Смачного!
