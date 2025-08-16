Часто трапляється, що шкірка помідорів в банці лопає, через що апетитні овочі розпливаються у незрозумілу масу. Як цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Як правильно консервувати помідори?
- Правильний сорт
Не всі сорти помідорів однаково добре підходять для консервації. Звертайте увагу на ті плоди, шкірка яких щільна та мʼясиста. Ідеальні сорти – сливка та дама.
Також можна консервувати помідори черрі, але тільки у маленькі баночки.
- Зрілість
Якщо плоди вже занадто стиглі – для консервації вони не підійдуть. Саме з ними є найбільший ризик розтріскування.
- Підготовка до перепаду температури
Коли помідори одразу заливають гарячим розсолом – трапляється "термічний шок", який може призвести до розтріскування шкірки через високий тиск у плодах. Щоб цього уникнути, проколіть кожен помідор тонкою голкою біля плодоніжки.
Цей простий лайфхак знизить ризик того, що шкірка помідорів лопне і мʼякоть розповсюдиться по всій банці.
З томатів можна зробити багато смачних зимових заготовок. Наприклад, ароматний соус, який замінить кетчуп.