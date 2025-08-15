А головне – цей соус чудово зберігається при кімнатній температурі, тож місце в холодильнику не займе. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на ДобріНовини.
Як закрити томатний соус, який замінить кетчуп?
- Час: 2 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 кілограми м'ясистих помідорів;
– 3 середні цибулини;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 70 мілілітрів оцту 9%;
– 1 столова ложка паприки;
– дрібка чорного перцю.
Приготування:
- Помідори промийте, розріжте на шматки та пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером.
- Цибулю подрібніть, часник пропустіть через прес.
- У велику каструлю вилийте томатну масу, додайте цибулю, часник, цукор, сіль і спеції. Перемішайте і варіть на повільному вогні, помішуючи близько 1,5 години. Соус має зменшитися в об'ємі й стати густішим.
- Наприкінці влийте оцет та проваріть ще 5 хвилин.
- Гарячий соус розлийте по стерильних банках, закатайте кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.
Готово!
