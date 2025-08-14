Приготування виноградного соку в домашніх умовах – це простий процес, виконання якого дозволяє насолоджуватися цим напоєм протягом холодних місяців. Рецептом виноградного соку ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.

Як приготувати виноградний сік вдома?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1,5 літра

Інгредієнти:

– 2 кілограми винограду.

Приготування:

Для початку плоди ретельно промийте, а потім перемеліть. Для цього підійде будь-який зручний для вас спосіб, наприклад, з використанням сокодавилки, роздавлюючи виноград руками або використовуючи друшляк та прес для приготування пюре.

Після цього процідіть суміш у каструлю, щоб позбутися виноградної шкірки, залишків кісточок та іншого сміття.

Каструлю зі свіжим соком відправляйте на вогонь і дочекайтеся, поки він закипить. Дайте покипіти протягом 5 хвилин.

Тоді розлийте сік по заздалегідь простерилізованих банках. Робіть це з використанням дрібного сита.

Наповнені до верху банки закрутіть кришками та відправляйте на зберігання після охолодження.

Готово!

Якщо здається, що сік це дуже банально, можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.