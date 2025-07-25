Такий коктейль ідеально підходить для того, щоб оживити вечір з друзями або доповнити пікнік у вихідний день. Рецептом "Сангрії" на білому вині ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko.
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Як приготувати "Сангрію" на білому вині?
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 пляшка білого вина;
– 400 мілілітрів яблучного соку;
– 0,5 літра газованої води;
– 2 апельсини;
– 2 яблука;
– 300 грамів полуниці;
– 1 пучок м'яти;
– лід.
Як зробити коктейль: дивіться відео
Приготування:
- Яблука та апельсин помийте та наріжте шматочками.
- У великий глечик влийте вино, сік, мінеральну воду, покладіть нарізані яблуко та апельсин.
- Розлийте у келихи з льодом, прикрасьте листочками м'яти та полуниці та подавайте.
Смачного!
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