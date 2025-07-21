В рецепті усе дуже просто: м'якуш кавуна треба перебити в блендері та змішати з рештою інгредієнтів. Як приготувати кавуновий мохіто, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Як приготувати мохіто з кавуна?

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 1 кавун;
– 50 грамів м'яти;
– 3/4 склянки лайма;
– 1/2 склянки сиропу;
– 1,5 літра спрайта;
– лід – на смак.

Приготування:

  1. М'якуш кавуна покладіть у блендер та перебийте до однорідного пюре. Потрібно приблизно 4 склянки кавунового соку.
  2. Поріжте листя м'яти на менші шматочки. Додайте в глечик м'яту, сік лайма та сироп. Перемішуйте приблизно 30 секунд.
  3. Додайте спрайт, кавуновий сік і добре перемішайте.
  4. При подачі розлийте кавуновий мохіто в склянки, наповнені льодом. Прикрасьте їх кружальцем лайма, гілочкою м'яти та невеликим шматочком кавуна.

Готово!

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