В рецепте все очень просто: мякоть арбуза надо перебить в блендере и смешать с остальными ингредиентами. Как приготовить арбузный мохито, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Как приготовить мохито из арбуза?
- Время: 20 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 1 арбуз;
– 50 граммов мяты;
– 3/4 стакана лайма;
– 1/2 стакана сиропа;
– 1,5 литра спрайта;
– лед – по вкусу.
Приготовление:
- Мякоть арбуза положите в блендер и перебейте до однородного пюре. Нужно примерно 4 стакана арбузного сока.
- Порежьте листья мяты на меньшие кусочки. Добавьте в кувшин мяту, сок лайма и сироп. Перемешивайте примерно 30 секунд.
- Добавьте спрайт, арбузный сок и хорошо перемешайте.
- При подаче разлейте арбузный мохито в стаканы, наполненные льдом. Украсьте их кружочком лайма, веточкой мяты и небольшим кусочком арбуза.
Готово!
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