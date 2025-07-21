В рецепте все очень просто: мякоть арбуза надо перебить в блендере и смешать с остальными ингредиентами. Как приготовить арбузный мохито, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Как приготовить мохито из арбуза?

Время: 20 минут

20 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 арбуз;

– 50 граммов мяты;

– 3/4 стакана лайма;

– 1/2 стакана сиропа;

– 1,5 литра спрайта;

– лед – по вкусу.

Приготовление:

Мякоть арбуза положите в блендер и перебейте до однородного пюре. Нужно примерно 4 стакана арбузного сока.

Порежьте листья мяты на меньшие кусочки. Добавьте в кувшин мяту, сок лайма и сироп. Перемешивайте примерно 30 секунд.

Добавьте спрайт, арбузный сок и хорошо перемешайте.

При подаче разлейте арбузный мохито в стаканы, наполненные льдом. Украсьте их кружочком лайма, веточкой мяты и небольшим кусочком арбуза.

Готово!

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