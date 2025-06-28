Этот напиток не оставит равнодушным никого – попробуйте и убедитесь. Рецептом смузи с арбузом делится 24 Канал со ссылкой на Food.
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Смузи с арбузом
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 150 граммов арбуза;
– 1 банан;
– 100 миллилитров яблочного сока.
Приготовление:
- Взбейте арбуз в блендере с бананом и яблочным соком до однородной консистенции.
- Перелейте смузи в высокий стакан и подавайте сразу.
Приятного аппетита!
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