Цей напій не залишить байдужим нікого – спробуйте і переконайтеся. Рецептом смузі з кавуном ділиться 24 Канал з посиланням на Food.

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Смузі з кавуном

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 150 грамів кавуна;
– 1 банан;
– 100 мілілітрів яблучного соку.

Приготування:

  1. Збийте кавун у блендері з бананом і яблучним соком до однорідної консистенції.
  2. Перелийте смузі у високий стакан і подавайте відразу.

Смачного!

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