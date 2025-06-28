Цей напій не залишить байдужим нікого – спробуйте і переконайтеся. Рецептом смузі з кавуном ділиться 24 Канал з посиланням на Food.
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Смузі з кавуном
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 150 грамів кавуна;
– 1 банан;
– 100 мілілітрів яблучного соку.
Приготування:
- Збийте кавун у блендері з бананом і яблучним соком до однорідної консистенції.
- Перелийте смузі у високий стакан і подавайте відразу.
Смачного!
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