Лимонад з лаванди – це не просто нові враження, а насолода самим літом, яку ви ніколи не забудете. Колоритний напій стане чудовою нагодою принести в будні щось нове й оригінальне, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tanyashlikhtenko.

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Рецепт лавандового лимонаду

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 столових ложок квіточок лаванди;

– 50 – 100 грамів цукру;

– 0,5 літра води для сиропу;

– половинка лимона;

– 0,5 газованої води;

– лаванда та лід у келих.

Приготування:

Кидаємо квіти лаванди в півлітра окропу, додаємо цукор та варимо 5 хвилин на помірному вогні. Відставляємо охолоджуватися. Потім проціджуємо сироп в графин. Половинку лимона нарізаємо кільцями та додаємо в графин, з решти в сироп вичавлюємо сік. Додаємо до сиропу мінеральну воду. Перед подачею кладемо в посуд лаванду та лід.

Смачного!

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