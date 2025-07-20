Ця страва підкорить вас з першого ж шматочка – саме так вона працює вже кілька століть. Ніжне та соковите мʼясо, збагачене додатковими інгредієнтами, перетворять на свято навіть звичайний будній день, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Команчі".
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Рецепт завиванця по-ужгородськи
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичини;
– 100 грамів шпику;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка смальцю;
– 1 солоний огірок;
– 1 велика картоплина;
– 1 столова ложка петрушки;
– 1 столова ложка кропу;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Виріжте 4 пласкі шматки мʼяса. Видаліть плівки, ретельно відбийте, приправте сіллю та меленим перцем.
На кожен шматок викладіть кілька скибочок солоного огірка, частинки звареного круто яйця, тонкі смужки шпику, а також соломку зі свіжої сирої картоплі.
Згорніть кожен шматок у щільний рулет, закріпіть ниткою. Змастіть яйцем, обваляйте в борошні й обсмажте з усіх боків на розпеченому смальці до золотистої скоринки.
Потім перекладіть рулетики у глибоку каструлю, залийте гарячою водою або бульйоном так, щоб рідина повністю покривала м’ясо. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні до м’якості.
Подавайте рулетики з тушкованою або запеченою картоплею, щедро поливши страву ароматною підливою, що залишилася після гасіння.
Смачного!
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