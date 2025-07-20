Ця страва підкорить вас з першого ж шматочка – саме так вона працює вже кілька століть. Ніжне та соковите мʼясо, збагачене додатковими інгредієнтами, перетворять на свято навіть звичайний будній день, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Команчі".

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Рецепт завиванця по-ужгородськи

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 100 грамів шпику;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка смальцю;

– 1 солоний огірок;

– 1 велика картоплина;

– 1 столова ложка петрушки;

– 1 столова ложка кропу;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Виріжте 4 пласкі шматки мʼяса. Видаліть плівки, ретельно відбийте, приправте сіллю та меленим перцем. На кожен шматок викладіть кілька скибочок солоного огірка, частинки звареного круто яйця, тонкі смужки шпику, а також соломку зі свіжої сирої картоплі. Згорніть кожен шматок у щільний рулет, закріпіть ниткою. Змастіть яйцем, обваляйте в борошні й обсмажте з усіх боків на розпеченому смальці до золотистої скоринки. Потім перекладіть рулетики у глибоку каструлю, залийте гарячою водою або бульйоном так, щоб рідина повністю покривала м’ясо. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні до м’якості. Подавайте рулетики з тушкованою або запеченою картоплею, щедро поливши страву ароматною підливою, що залишилася після гасіння.

Смачного!

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