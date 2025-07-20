Это блюдо покорит вас с первого кусочка – именно так оно работает уже несколько веков. Нежное и сочное мясо, обогащенное дополнительными ингредиентами, превратят в праздник даже обычный будний день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Команчи".
К теме Их часто путают с котлетами: как легко приготовить легендарные мазурики
Рецепт завиванца по-ужгородски
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов говядины;
– 100 граммов шпика;
– 3 яйца;
– 1 столовая ложка смальца;
– 1 соленый огурец;
– 1 большая картофелина;
– 1 столовая ложка петрушки;
– 1 столовая ложка укропа;
– 2 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Вырежьте 4 плоских куска мяса. Удалите пленки, тщательно отбейте, приправьте солью и молотым перцем.
На каждый кусок выложите несколько ломтиков соленого огурца, частички сваренного вкрутую яйца, тонкие полоски шпика, а также соломку из свежего сырого картофеля.
Сверните каждый кусок в плотный рулет, закрепите ниткой. Смажьте яйцом, обваляйте в муке и обжарьте со всех сторон на раскаленном смальце до золотистой корочки.
Затем переложите рулетики в глубокую кастрюлю, залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости.
Подавайте рулетики с тушеным или запеченным картофелем, щедро полив блюдо ароматной подливкой, оставшейся после тушения.
Приятного аппетита!
Лучше икры: аппетитная намазка за 2 минуты.