Мазурики – это аппетитные сеченики с сыром, которые сочетаются с любым салатом или гарниром. Дополните блюдо любимым соусом – и вы получите результат как из дорогого ресторана. 24 Канал предлагает приготовить мазурики по рецепту портала Shuba.

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Как приготовить мазурики?

  • Час: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов куриного фарша;
– 2 яйца;
– 40 граммов сливочного масла;
– 40 граммов твердого сыра;
– 20 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка сушеного лука;
– 1 чайная ложка соли;
– соль, перец, специи по вкусу;
– панировочные сухари.

Приготовление:

  1. К мясному фаршу добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль, сушеный чеснок и лук, а также молотый перец. Все хорошо перемешайте.

  2. Влейте молоко, всыпьте натертый сыр и тщательно вымесите массу. Затем фарш нужно несколько раз отбить, чтобы стал плотнее и пластичнее.

  3. Сформируйте из фарша небольшие овальные котлетки – мазурики.

  4. Выложите их на противень, застеленный фольгой, и поставьте в холодильник на 40 минут.

  5. После охлаждения обваляйте каждый мазурик в панировочных сухарях и обжарьте на хорошо разогретом масле до румяной корочки и полной готовности.

Приятного аппетита!

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