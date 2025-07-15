Для того чтобы в холодильнике оказался вкусный сладкий десерт, не обязательно долго стоять у плиты или тратить много денег. 24 Канал предлагает насладиться сырным лакомством, которое любимые малиновые нотки делают просто неповторимым.
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Рецепт творожного малинового десерта
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 200 граммов малины;
– 1 чайная ложка семян чиа;
– 100 граммов белого йогурта;
– 1 столовая ложка меда;
– 15 граммов желатина;
– 100 миллилитров миндального молока.
Приготовление:
Желатин залейте холодным молоком, тщательно размешайте и оставьте для набухания.
Творог взбейте с помощью блендера до однородной текстуры. Добавьте семена чиа, перемешайте, затем введите малину и снова слегка перебейте блендером.
После этого добавьте натуральный йогурт и мед, хорошо вымешайте массу до равномерного сочетания всех ингредиентов.
Желатин осторожно подогрейте в микроволновке до растворения (не доводя до кипения) и влейте в творожную смесь. Аккуратно перемешайте до однородного состояния.
Готовую массу разложите по формочкам и поставьте в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!
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