Для того чтобы в холодильнике оказался вкусный сладкий десерт, не обязательно долго стоять у плиты или тратить много денег. 24 Канал предлагает насладиться сырным лакомством, которое любимые малиновые нотки делают просто неповторимым.

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Ингредиенты:

– 250 граммов творога;

– 200 граммов малины;

– 1 чайная ложка семян чиа;

– 100 граммов белого йогурта;

– 1 столовая ложка меда;

– 15 граммов желатина;

– 100 миллилитров миндального молока.

Приготовление:

Желатин залейте холодным молоком, тщательно размешайте и оставьте для набухания.

Творог взбейте с помощью блендера до однородной текстуры. Добавьте семена чиа, перемешайте, затем введите малину и снова слегка перебейте блендером.

После этого добавьте натуральный йогурт и мед, хорошо вымешайте массу до равномерного сочетания всех ингредиентов.

Желатин осторожно подогрейте в микроволновке до растворения (не доводя до кипения) и влейте в творожную смесь. Аккуратно перемешайте до однородного состояния.