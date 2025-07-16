Начинать день с блинов – это подарить себе заряд энергии и хорошее настроение на несколько часов. Они легкие в приготовлении, а любимая начинка никогда не подведет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookorama.

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Рецепт мельниц с ветчиной, сыром и авокадо

  • Время: до 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 200 миллилитров свежего молока;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– половинка авокадо;
– сок половины лимона;
– 150 граммов ветчины;
– 150 граммов сыра.

Приготовление:

  1. Ветчину и сыр нарежьте слайсами.

  2. Сначала приготовьте блинное тесто. В миске взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте молоко и просеянную муку.

  3. В конце влейте столовую ложку растительного масла.

  4. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков. Дайте тесту постоять примерно 20 минут.

  5. Смажьте сковородку маслом, налейте примерно полтора половника теста и выпекайте толстые блины с обеих сторон до румяности.

  6. Мякоть спелого авокадо разомните вилкой до состояния пюре, добавьте лимонный сок, немного соли и перца.

  7. Каждый блинчик смажьте авокадовым пюре, сверху выложите ломтики ветчины и тертый или нарезанный сыр.

  8. Сверните блины рулетом и нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

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