Починати день з млинців – це подарувати собі заряд енергії та гарний настрій на декілька годин. Вони легкі у приготуванні, а улюблена начинка ніколи не підведе, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.

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Рецепт млинів з шинкою, сиром та авокадо

Час : до 30 хвилин

: до 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів свіжого молока;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку;

– половинка авокадо;

– сік половини лимона;

– 150 грамів шинки;

– 150 грамів сиру.

Приготування:

Шинку та сир наріжте слайсами. Спочатку приготуйте млинцеве тісто. У мисці збийте яйця з дрібкою солі, додайте молоко та просіяне борошно. Наприкінці влийте столову ложку рослинної олії. Перемішайте до однорідності, щоб не залишилося грудочок. Дайте тісту постояти приблизно 20 хвилин. Змастіть сковорідку олією, налийте приблизно півтора ополоника тіста й випікайте товсті млинці з обох боків до рум’яності. М’якоть стиглого авокадо розімніть виделкою до стану пюре, додайте лимонний сік, трохи солі та перцю. Кожен млинець змастіть авокадовим пюре, зверху викладіть скибочки шинки та тертий або нарізаний сир. Згорніть млинці рулетом і наріжте порційними шматочками.

Смачного!

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