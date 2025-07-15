Варити гречку на воді – просто, але ви можете досягнути значно більшого, якщо переглянете цей підхід. Як перетворити елементарну гречку на кулінарний шедевр – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як смачно зварити гречку

Досвідчені кулінари радять не використовувати воду, а замінити її бульйоном. Тоді смак гарніру буде насиченим та оригінальним – нічого спільного з повсякденною простотою.

Для цього використовують курячий, грибний або овочевий бульйон. Насправді варто спробувати всі варіанти, аби обрати той, який найбільше смакуватиме саме вам.

До того, як варити гречку на бульйоні, потрібно обсмажити її на сухій пательні до появи горіхових ноток. Так крупа вбере в себе різні смаки ще краще.

Що стосується пропорцій, то тут все незмінно: 1 чашка крупи і 2 чашки бульйону. Після приготування найкраще накрити крупу кришкою і ще трішки її "томити" впродовж 10 – 15 хвилин.

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