Для приготування цього фантастичного домашнього пʼянкого напою потрібні лише 2 інгредієнти: власне смородина та цукор. Все решта – справа техніки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Рецепт вина зі смородини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1,5 літра води;
– 1 кілограм смородини;
– 500 грамів цукру.
Приготування:
Переберіть смородину, видаляючи гілочки, листя та інші домішки. Важливо: не мийте ягоди, щоб не змити природні дріжджі.
Розімніть ягоди за допомогою блендера або звичайного товкача. Перекладіть отриману масу в чисту скляну ємність із шийкою.
Половину цукру розчиніть у теплій воді. Отриманим сиропом залийте ягідну масу. Об’єм заповненої посудини має становити не більше двох третин, щоб залишити простір для бродіння.
На шийку надягніть гумову рукавичку з маленьким отвором у пальці. Помістіть у темне місце при кімнатній температурі на 4 – 6 діб.
За цей час один раз обережно перемішайте вміст чистою ложкою. Потім процідіть сусло через дрібне сито та поверніть у ту саму банку.
Залишок цукру розділіть на 4 частини. Одну частину додайте відразу, ретельно перемішавши. Настоюйте ще 2 – 3 тижні в темному місці, раз на 7 днів додаючи чергову порцію цукру, щоразу перемішуючи вміст.
Після завершення бродіння напій процідіть і розлийте у пляшки.
Щільно закупорте та зберігайте в прохолодному темному приміщенні.
Вино має настоятись 2 – 3 місяці. Протягом цього періоду рекомендується раз на кілька тижнів повторно проціджувати напій для очищення від осаду.
Смачного!
Вишукана насолода: готуємо просте варення зі смородини.